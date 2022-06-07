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07 حزيران 2022 - 04:21
07/06/2022 04:21:33
بولا يعقوبيان: موضوع ترسيم الحدود لا يحتمل التأجيل وهناك اقتراح قانون مقدم الى المجلس لتعديل المرسوم ٦٤٣٣ والنظام الداخلي لمجلس النواب بالمادة ١٠٩ يجيز للمجلس مناقشته
بولا يعقوبيان: موضوع ترسيم الحدود لا يحتمل التأجيل وهناك اقتراح قانون مقدم الى المجلس لتعديل المرسوم ٦٤٣٣ والنظام الداخلي لمجلس النواب بالمادة ١٠٩ يجيز للمجلس مناقشته
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LBCI News Lebanon
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