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07 حزيران 2022 - 04:30
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بدء انتخابات لجنة المال والموازنة حيث ترشح ٢٠ نائبا علما ان اللجنة تتألف من ١٧ نائبا

بدء انتخابات لجنة المال والموازنة حيث ترشح ٢٠ نائبا علما ان اللجنة تتألف من ١٧ نائبا Lebanon, news ,lbci ,أخبار والموازنة,المال,لجنة,انتخابات,
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بدء انتخابات لجنة المال والموازنة حيث ترشح ٢٠ نائبا علما ان اللجنة تتألف من ١٧ نائبا
Lebanon News
 
 
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