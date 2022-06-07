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07 حزيران 2022 - 04:30
07/06/2022 04:30:50
بدء انتخابات لجنة المال والموازنة حيث ترشح ٢٠ نائبا علما ان اللجنة تتألف من ١٧ نائبا
بدء انتخابات لجنة المال والموازنة حيث ترشح ٢٠ نائبا علما ان اللجنة تتألف من ١٧ نائبا
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LBCI News Lebanon
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