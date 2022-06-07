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07 حزيران 2022 - 04:32
07/06/2022 04:32:57
سجال بين النائب فراس حمدان والنائب علي حسن خليل على آلية الترشح اذ اعترض حمدان على عدم وجود اسمه بين الاسماء المطبوعة ليعود بري ويؤكد امكانية اضافة اي اسم على اللوائح بخط اليد
سجال بين النائب فراس حمدان والنائب علي حسن خليل على آلية الترشح اذ اعترض حمدان على عدم وجود اسمه بين الاسماء المطبوعة ليعود بري ويؤكد امكانية اضافة اي اسم على اللوائح بخط اليد
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LBCI News Lebanon
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