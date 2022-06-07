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07 حزيران 2022 - 04:32
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سجال بين النائب فراس حمدان والنائب علي حسن خليل على آلية الترشح اذ اعترض حمدان على عدم وجود اسمه بين الاسماء المطبوعة ليعود بري ويؤكد امكانية اضافة اي اسم على اللوائح بخط اليد

سجال بين النائب فراس حمدان والنائب علي حسن خليل على آلية الترشح اذ اعترض حمدان على عدم وجود اسمه بين الاسماء المطبوعة ليعود بري ويؤكد امكانية اضافة اي اسم على اللوائح بخط اليد Lebanon, news ,lbci ,أخبار حمدان,فراس,النائب,سجال,
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سجال بين النائب فراس حمدان والنائب علي حسن خليل على آلية الترشح اذ اعترض حمدان على عدم وجود اسمه بين الاسماء المطبوعة ليعود بري ويؤكد امكانية اضافة اي اسم على اللوائح بخط اليد
Lebanon News
 
 
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