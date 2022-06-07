سجال بين النائب فراس حمدان والنائب علي حسن خليل على آلية الترشح اذ اعترض حمدان على عدم وجود اسمه بين الاسماء المطبوعة ليعود بري ويؤكد امكانية اضافة اي اسم على اللوائح بخط اليد