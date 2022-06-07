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07 حزيران 2022 - 06:25
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النائب فريد هيكل الخازن: نظامنا ديمقراطي توافقي وإذا توافقنا على انسحاب بعض النواب لحساب آخرين لا نكون امام خرق للدستور والنظام

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النائب فريد هيكل الخازن: نظامنا ديمقراطي توافقي وإذا توافقنا على انسحاب بعض النواب لحساب آخرين لا نكون امام خرق للدستور والنظام
Lebanon News
 
 
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