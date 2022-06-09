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09 حزيران 2022 - 01:45
09/06/2022 01:45:52
التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على طريق المطار القديمة وحركة المرور كثيفة في المحلة
التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على طريق المطار القديمة وحركة المرور كثيفة في المحلة
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LBCI News Lebanon
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