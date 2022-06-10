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10 حزيران 2022 - 10:52
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انتخاب النائب بلال عبد الله رئيسا للجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية وفوز النائب سامر التوم مقررا للجنة بالتزكية

انتخاب النائب بلال عبد الله رئيسا للجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية وفوز النائب سامر التوم مقررا للجنة بالتزكية Lebanon, news ,lbci ,أخبار الله,بلال,النائب,انتخاب,
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انتخاب النائب بلال عبد الله رئيسا للجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية وفوز النائب سامر التوم مقررا للجنة بالتزكية
Lebanon News
 
 
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