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10 حزيران 2022 - 10:52
10/06/2022 10:52:21
انتخاب النائب بلال عبد الله رئيسا للجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية وفوز النائب سامر التوم مقررا للجنة بالتزكية
انتخاب النائب بلال عبد الله رئيسا للجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية وفوز النائب سامر التوم مقررا للجنة بالتزكية
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LBCI News Lebanon
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