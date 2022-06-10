آخر الأخبار
10 حزيران 2022 - 11:25
Back

فوز النائب ميشال موسى رئيسا للجنة حقوق الانسان وفوز النائب نزيه متى مقرراً بالتزكية

فوز النائب ميشال موسى رئيسا للجنة حقوق الانسان وفوز النائب نزيه متى مقرراً بالتزكية Lebanon, news ,lbci ,أخبار رئيسا,موسى,ميشال,النائب,
episodes
فوز النائب ميشال موسى رئيسا للجنة حقوق الانسان وفوز النائب نزيه متى مقرراً بالتزكية
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً