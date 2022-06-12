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12 حزيران 2022 - 15:44
12/06/2022 15:44:39
باسيل لـ "صوت الناس": على الرئيس عون مسؤولية ان يتشاور مع النواب ليرشحوا احداً او يترشحوا لرئاسة الحكومة حتى يجري استشارات نيابية وهناك شخصيات جيدة بين النواب وخارج البرلمان
باسيل لـ "صوت الناس": على الرئيس عون مسؤولية ان يتشاور مع النواب ليرشحوا احداً او يترشحوا لرئاسة الحكومة حتى يجري استشارات نيابية وهناك شخصيات جيدة بين النواب وخارج البرلمان
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