باسيل لـ "صوت الناس": على الرئيس عون مسؤولية ان يتشاور مع النواب ليرشحوا احداً او يترشحوا لرئاسة الحكومة حتى يجري استشارات نيابية وهناك شخصيات جيدة بين النواب وخارج البرلمان