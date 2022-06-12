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12 حزيران 2022 - 15:44
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باسيل لـ "صوت الناس": على الرئيس عون مسؤولية ان يتشاور مع النواب ليرشحوا احداً او يترشحوا لرئاسة الحكومة حتى يجري استشارات نيابية وهناك شخصيات جيدة بين النواب وخارج البرلمان

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باسيل لـ &quot;صوت الناس&quot;: على الرئيس عون مسؤولية ان يتشاور مع النواب ليرشحوا احداً او يترشحوا لرئاسة الحكومة حتى يجري استشارات نيابية وهناك شخصيات جيدة بين النواب وخارج البرلمان
Lebanon News
 
 
 
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