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14 حزيران 2022 - 03:30
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ميقاتي يستقبل في هذه الاثناء الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين

ميقاتي يستقبل في هذه الاثناء الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاثناء,يستقبل,ميقاتي,
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ميقاتي يستقبل في هذه الاثناء الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين
Lebanon News
 
 
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