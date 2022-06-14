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14 حزيران 2022 - 03:30
14/06/2022 03:30:00
ميقاتي يستقبل في هذه الاثناء الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين
ميقاتي يستقبل في هذه الاثناء الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين
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LBCI News Lebanon
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