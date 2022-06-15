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15 حزيران 2022 - 13:30
15/06/2022 13:30:48
التحكم المروري: جريح نتيجة انقلاب سيارة واصطدامها بعمود انارة على اوتوستراد الجنوب محلة الواسطة شمال مدينة صور
التحكم المروري: جريح نتيجة انقلاب سيارة واصطدامها بعمود انارة على اوتوستراد الجنوب محلة الواسطة شمال مدينة صور
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LBCI News Lebanon
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