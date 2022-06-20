آخر الأخبار
20 حزيران 2022 - 04:17
20/06/2022 04:17:58
مريض في مستشفى المعونات بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة O+... للتبرع، الإتصال على: 70901310
مريض في مستشفى المعونات بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة O+... للتبرع، الإتصال على: 70901310
Lebanon, news ,lbci ,أخبار بحاجة,المعونات,مستشفى,مريض,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً