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20 حزيران 2022 - 04:17
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مريض في مستشفى المعونات بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة O+... للتبرع، الإتصال على: 70901310

مريض في مستشفى المعونات بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة O+... للتبرع، الإتصال على: 70901310 Lebanon, news ,lbci ,أخبار بحاجة,المعونات,مستشفى,مريض,
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مريض في مستشفى المعونات بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة O+... للتبرع، الإتصال على: 70901310
Lebanon News
 
 
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