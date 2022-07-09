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09 تموز 2022 - 01:51
09/07/2022 01:51:08
وصول مروحيات الجيش اللبناني إلى بلدة زفتا الجنوبية للمساهمة في اخماد الحريق الذي اندلع يوم أمس
وصول مروحيات الجيش اللبناني إلى بلدة زفتا الجنوبية للمساهمة في اخماد الحريق الذي اندلع يوم أمس
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LBCI News Lebanon
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