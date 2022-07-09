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09 تموز 2022 - 01:51
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وصول مروحيات الجيش اللبناني إلى بلدة زفتا الجنوبية للمساهمة في اخماد الحريق الذي اندلع يوم أمس

وصول مروحيات الجيش اللبناني إلى بلدة زفتا الجنوبية للمساهمة في اخماد الحريق الذي اندلع يوم أمس Lebanon, news ,lbci ,أخبار اللبناني,الجيش,مروحيات,وصول,
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وصول مروحيات الجيش اللبناني إلى بلدة زفتا الجنوبية للمساهمة في اخماد الحريق الذي اندلع يوم أمس
Lebanon News
 
 
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