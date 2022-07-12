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12 تموز 2022 - 14:37
12/07/2022 14:37:19
أكرم شهيب لـ"حوار المرحلة": من الطبيعي أن نشعر "بالقرف" من هكذا عهد وفي هذه المرحلة القصيرة الهدف الجدي هو الاستحقاق الرئاسي
أكرم شهيب لـ"حوار المرحلة": من الطبيعي أن نشعر "بالقرف" من هكذا عهد وفي هذه المرحلة القصيرة الهدف الجدي هو الاستحقاق الرئاسي
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LBCI News Lebanon
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