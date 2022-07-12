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12 تموز 2022 - 14:37
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أكرم شهيب لـ"حوار المرحلة": من الطبيعي أن نشعر "بالقرف" من هكذا عهد وفي هذه المرحلة القصيرة الهدف الجدي هو الاستحقاق الرئاسي

أكرم شهيب لـ"حوار المرحلة": من الطبيعي أن نشعر "بالقرف" من هكذا عهد وفي هذه المرحلة القصيرة الهدف الجدي هو الاستحقاق الرئاسي Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,شهيب,أكرم,
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أكرم شهيب لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: من الطبيعي أن نشعر &quot;بالقرف&quot; من هكذا عهد وفي هذه المرحلة القصيرة الهدف الجدي هو الاستحقاق الرئاسي
Lebanon News
 
 
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