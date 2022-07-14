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14 تموز 2022 - 10:43
14/07/2022 10:43:30
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من ذوق مكايل باتجاه جونيه ومن محول عجلتون باتجاه ذوق مصبح
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من ذوق مكايل باتجاه جونيه ومن محول عجلتون باتجاه ذوق مصبح
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LBCI News Lebanon
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