بولا يعقوبيان لـ"صوت الناس": نريد موازنة أفضل ونحن كنا نطلب الرد لادخال ما قالوه النواب الى الموازنة وعلى المنبر هناك نواب قالوا ما هو أكثر من المعارضة ولكن في النهاية هم السلطة