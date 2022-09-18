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18 أيلول 2022 - 15:00
18/09/2022 15:00:43
بولا يعقوبيان لـ"صوت الناس": نريد موازنة أفضل ونحن كنا نطلب الرد لادخال ما قالوه النواب الى الموازنة وعلى المنبر هناك نواب قالوا ما هو أكثر من المعارضة ولكن في النهاية هم السلطة
بولا يعقوبيان لـ"صوت الناس": نريد موازنة أفضل ونحن كنا نطلب الرد لادخال ما قالوه النواب الى الموازنة وعلى المنبر هناك نواب قالوا ما هو أكثر من المعارضة ولكن في النهاية هم السلطة
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