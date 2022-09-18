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18 أيلول 2022 - 15:00
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بولا يعقوبيان لـ"صوت الناس": نريد موازنة أفضل ونحن كنا نطلب الرد لادخال ما قالوه النواب الى الموازنة وعلى المنبر هناك نواب قالوا ما هو أكثر من المعارضة ولكن في النهاية هم السلطة

بولا يعقوبيان لـ"صوت الناس": نريد موازنة أفضل ونحن كنا نطلب الرد لادخال ما قالوه النواب الى الموازنة وعلى المنبر هناك نواب قالوا ما هو أكثر من المعارضة ولكن في النهاية هم السلطة Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,يعقوبيان,بولا,
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بولا يعقوبيان لـ&quot;صوت الناس&quot;: نريد موازنة أفضل ونحن كنا نطلب الرد لادخال ما قالوه النواب الى الموازنة وعلى المنبر هناك نواب قالوا ما هو أكثر من المعارضة ولكن في النهاية هم السلطة
Lebanon News
 
 
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