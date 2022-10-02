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02 تشرين الأول 2022 - 02:51
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حصيلة رسمية: ارتفاع حصيلة أعمال الشغب في استاد إندونيسيا لكرة القدم إلى 174 قتيلًا

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حصيلة رسمية: ارتفاع حصيلة أعمال الشغب في استاد إندونيسيا لكرة القدم إلى 174 قتيلًا
Lebanon News
 
 
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