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02 تشرين الأول 2022 - 02:51
02/10/2022 02:51:05
حصيلة رسمية: ارتفاع حصيلة أعمال الشغب في استاد إندونيسيا لكرة القدم إلى 174 قتيلًا
حصيلة رسمية: ارتفاع حصيلة أعمال الشغب في استاد إندونيسيا لكرة القدم إلى 174 قتيلًا
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LBCI News Lebanon
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