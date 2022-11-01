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01 تشرين الثاني 2022 - 16:29
01/11/2022 16:29:13
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": يتهمونني بأني جزء من المنظومة لأن والدي كان رئيسا للجمهورية لكنهم نسيوا أن والدي اغتيل بعد 17 يومًا من انتخابه لأنه رفض المساومة
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": يتهمونني بأني جزء من المنظومة لأن والدي كان رئيسا للجمهورية لكنهم نسيوا أن والدي اغتيل بعد 17 يومًا من انتخابه لأنه رفض المساومة
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LBCI News Lebanon
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