ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": يتهمونني بأني جزء من المنظومة لأن والدي كان رئيسا للجمهورية لكنهم نسيوا أن والدي اغتيل بعد 17 يومًا من انتخابه لأنه رفض المساومة