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01 تشرين الثاني 2022 - 16:29
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ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": يتهمونني بأني جزء من المنظومة لأن والدي كان رئيسا للجمهورية لكنهم نسيوا أن والدي اغتيل بعد 17 يومًا من انتخابه لأنه رفض المساومة

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ميشال معوض لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: يتهمونني بأني جزء من المنظومة لأن والدي كان رئيسا للجمهورية لكنهم نسيوا أن والدي اغتيل بعد 17 يومًا من انتخابه لأنه رفض المساومة
Lebanon News
 
 
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