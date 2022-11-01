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01 تشرين الثاني 2022 - 16:29
01/11/2022 16:29:45
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": الناخب اللبناني أسقط الأكثرية التي تمثل السلطة ووزّع أصواته للمعارضة وأمام هذه المعارضة خيارين إما أن تبقى مشتتة أو أن تتوحّد
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": الناخب اللبناني أسقط الأكثرية التي تمثل السلطة ووزّع أصواته للمعارضة وأمام هذه المعارضة خيارين إما أن تبقى مشتتة أو أن تتوحّد
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LBCI News Lebanon
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