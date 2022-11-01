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01 تشرين الثاني 2022 - 16:48
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ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": أفتخر بأني بنيت شبكة علاقات عربية ودولية لم أوظفها في مصلحتي بل لمصلحة لبنان

ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": أفتخر بأني بنيت شبكة علاقات عربية ودولية لم أوظفها في مصلحتي بل لمصلحة لبنان Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,معوض,ميشال,
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ميشال معوض لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: أفتخر بأني بنيت شبكة علاقات عربية ودولية لم أوظفها في مصلحتي بل لمصلحة لبنان
Lebanon News
 
 
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