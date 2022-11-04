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04 تشرين الثاني 2022 - 03:32
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شيخ الأزهر: الشرق والغرب بحاجة لبعضهما البعض ويجب ألا نيأس من أن تستعيد العلاقات بين الطرفين صحتها

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شيخ الأزهر: الشرق والغرب بحاجة لبعضهما البعض ويجب ألا نيأس من أن تستعيد العلاقات بين الطرفين صحتها
Lebanon News
 
 
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