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04 تشرين الثاني 2022 - 03:32
04/11/2022 03:32:14
شيخ الأزهر: الشرق والغرب بحاجة لبعضهما البعض ويجب ألا نيأس من أن تستعيد العلاقات بين الطرفين صحتها
شيخ الأزهر: الشرق والغرب بحاجة لبعضهما البعض ويجب ألا نيأس من أن تستعيد العلاقات بين الطرفين صحتها
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LBCI News Lebanon
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