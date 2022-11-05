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05 تشرين الثاني 2022 - 05:36
05/11/2022 05:36:48
النائب السابق ادمون رزق من الاونيسكو: نشهد ان جوهر الاتفاق شراكة حضارية في نظام حر فلا اكراه في الوطنية كما في الدين
النائب السابق ادمون رزق من الاونيسكو: نشهد ان جوهر الاتفاق شراكة حضارية في نظام حر فلا اكراه في الوطنية كما في الدين
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LBCI News Lebanon
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