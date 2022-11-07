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07 تشرين الثاني 2022 - 03:38
07/11/2022 03:38:25
الراعي: من صنعوا الحرب لا يزالون يحكمون البلد الامر وهم لم يتمكنوا من تنقية ذاكرتهم ونسمعهم كيف يتراشقون الكلام الجارح في كل مناسبة
الراعي: من صنعوا الحرب لا يزالون يحكمون البلد الامر وهم لم يتمكنوا من تنقية ذاكرتهم ونسمعهم كيف يتراشقون الكلام الجارح في كل مناسبة
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LBCI News Lebanon
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