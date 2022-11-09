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09 تشرين الثاني 2022 - 17:39
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بايدن يعتبر أن انسحاب روسيا من خيرسون الأوكرانية يُظهر أن جيشها لديه "مشاكل حقيقية"

بايدن يعتبر أن انسحاب روسيا من خيرسون الأوكرانية يُظهر أن جيشها لديه "مشاكل حقيقية" Lebanon, news ,lbci ,أخبار روسيا,انسحاب,يعتبر,بايدن,
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بايدن يعتبر أن انسحاب روسيا من خيرسون الأوكرانية يُظهر أن جيشها لديه &quot;مشاكل حقيقية&quot;
Lebanon News
 
 
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