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09 تشرين الثاني 2022 - 17:39
09/11/2022 17:39:57
بايدن يعتبر أن انسحاب روسيا من خيرسون الأوكرانية يُظهر أن جيشها لديه "مشاكل حقيقية"
بايدن يعتبر أن انسحاب روسيا من خيرسون الأوكرانية يُظهر أن جيشها لديه "مشاكل حقيقية"
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LBCI News Lebanon
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