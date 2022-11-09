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09 تشرين الثاني 2022 - 18:12
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بايدن يعلن أنه "لديه النية" للترشح لولاية رئاسية ثانية لكنه سيؤكد ذلك "مطلع العام المقبل"

بايدن يعلن أنه "لديه النية" للترشح لولاية رئاسية ثانية لكنه سيؤكد ذلك "مطلع العام المقبل" Lebanon, news ,lbci ,أخبار لديه,quot,يعلن,بايدن,
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بايدن يعلن أنه &quot;لديه النية&quot; للترشح لولاية رئاسية ثانية لكنه سيؤكد ذلك &quot;مطلع العام المقبل&quot;
Lebanon News
 
 
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