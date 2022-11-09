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09 تشرين الثاني 2022 - 18:12
09/11/2022 18:12:05
بايدن يعلن أنه "لديه النية" للترشح لولاية رئاسية ثانية لكنه سيؤكد ذلك "مطلع العام المقبل"
بايدن يعلن أنه "لديه النية" للترشح لولاية رئاسية ثانية لكنه سيؤكد ذلك "مطلع العام المقبل"
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LBCI News Lebanon
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