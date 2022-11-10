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10 تشرين الثاني 2022 - 06:04
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جورج عدوان: كل من حاول تصوير دعم كتلتنا لميشال معوض مناورة تأكّد من جديّة الترشيح وعدد الاصوات الذي حصل عليه سيرتفع في الجلسة المقبلة

جورج عدوان: كل من حاول تصوير دعم كتلتنا لميشال معوض مناورة تأكّد من جديّة الترشيح وعدد الاصوات الذي حصل عليه سيرتفع في الجلسة المقبلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار حاول,عدوان,جورج,
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جورج عدوان: كل من حاول تصوير دعم كتلتنا لميشال معوض مناورة تأكّد من جديّة الترشيح وعدد الاصوات الذي حصل عليه سيرتفع في الجلسة المقبلة
Lebanon News
 
 
 
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