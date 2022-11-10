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10 تشرين الثاني 2022 - 06:04
10/11/2022 06:04:19
جورج عدوان: كل من حاول تصوير دعم كتلتنا لميشال معوض مناورة تأكّد من جديّة الترشيح وعدد الاصوات الذي حصل عليه سيرتفع في الجلسة المقبلة
جورج عدوان: كل من حاول تصوير دعم كتلتنا لميشال معوض مناورة تأكّد من جديّة الترشيح وعدد الاصوات الذي حصل عليه سيرتفع في الجلسة المقبلة
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LBCI News Lebanon
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