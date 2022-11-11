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11 تشرين الثاني 2022 - 14:49
11/11/2022 14:49:27
المسؤولة الادارية الاميركية سامنتا باور للـLBCI: الولايات المتحدة الأميركية تهتم لأمر اللبنانيين وقد قدمت التزامًا إضافيًا بحوالي 72 مليون دولار أميركي كمساعدات إنسانية للشعب اللبناني وبعض اللاجئين
المسؤولة الادارية الاميركية سامنتا باور للـLBCI: الولايات المتحدة الأميركية تهتم لأمر اللبنانيين وقد قدمت التزامًا إضافيًا بحوالي 72 مليون دولار أميركي كمساعدات إنسانية للشعب اللبناني وبعض اللاجئين
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