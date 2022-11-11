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11 تشرين الثاني 2022 - 14:49
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المسؤولة الادارية الاميركية سامنتا باور للـLBCI: الولايات المتحدة الأميركية تهتم لأمر اللبنانيين وقد قدمت التزامًا إضافيًا بحوالي 72 مليون دولار أميركي كمساعدات إنسانية للشعب اللبناني وبعض اللاجئين

المسؤولة الادارية الاميركية سامنتا باور للـLBCI: الولايات المتحدة الأميركية تهتم لأمر اللبنانيين وقد قدمت التزامًا إضافيًا بحوالي 72 مليون دولار أميركي كمساعدات إنسانية للشعب اللبناني وبعض اللاجئين Lebanon, news ,lbci ,أخبار باور,سامنتا,الاميركية,الادارية,المسؤولة,
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المسؤولة الادارية الاميركية سامنتا باور للـLBCI: الولايات المتحدة الأميركية تهتم لأمر اللبنانيين وقد قدمت التزامًا إضافيًا بحوالي 72 مليون دولار أميركي كمساعدات إنسانية للشعب اللبناني وبعض اللاجئين
Lebanon News
 
 
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