باور للـLBCI: لبنان يعتمد بشكل كبير على الواردات ونحن نحاول الاستثمار في إنتاج لبنان الخاص للأعلاف الحيوانية حتى لا يضطر على تحمّل الأسعار المرتفعة للأعلاف الاتية من الخارج