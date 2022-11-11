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11 تشرين الثاني 2022 - 15:22
11/11/2022 15:22:24
باور للـLBCI: أعلنت عن 22 مشروعًا جديدًا للطاقة الشمسية ستقوم USAID بتمويلها بالإضافة إلى المشاريع الـ٤١ التي نفذت في السنوات القليلة الماضية
باور للـLBCI: أعلنت عن 22 مشروعًا جديدًا للطاقة الشمسية ستقوم USAID بتمويلها بالإضافة إلى المشاريع الـ٤١ التي نفذت في السنوات القليلة الماضية
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