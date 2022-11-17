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17 تشرين الثاني 2022 - 06:23
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علي حسن خليل: فرنجية لم يعلن بعد ترشيحه بشكل رسمي وهو احد الاسماء القادرة ان تكون في هذا الموقع

علي حسن خليل: فرنجية لم يعلن بعد ترشيحه بشكل رسمي وهو احد الاسماء القادرة ان تكون في هذا الموقع Lebanon, news ,lbci ,أخبار فرنجية,خليل,
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علي حسن خليل: فرنجية لم يعلن بعد ترشيحه بشكل رسمي وهو احد الاسماء القادرة ان تكون في هذا الموقع
Lebanon News
 
 
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