ميشال معوض: وصلنا الى اتفاق مبدئي بحاجة ال ترجمة سياسية مع نواب التغيير والمعركة اليوم بين محاولة جدية للبننة الاستحقاق وبين محاولة لانتظار التسويات الخارجية فالبعض ينتظر كلمة السر