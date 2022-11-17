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17 تشرين الثاني 2022 - 06:32
17/11/2022 06:32:06
ميشال معوض: وصلنا الى اتفاق مبدئي بحاجة ال ترجمة سياسية مع نواب التغيير والمعركة اليوم بين محاولة جدية للبننة الاستحقاق وبين محاولة لانتظار التسويات الخارجية فالبعض ينتظر كلمة السر
ميشال معوض: وصلنا الى اتفاق مبدئي بحاجة ال ترجمة سياسية مع نواب التغيير والمعركة اليوم بين محاولة جدية للبننة الاستحقاق وبين محاولة لانتظار التسويات الخارجية فالبعض ينتظر كلمة السر
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LBCI News Lebanon
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