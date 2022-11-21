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21 تشرين الثاني 2022 - 15:41
21/11/2022 15:41:32
الوزير السابق الدكتور خالد قباني لـ "عشرين 30": اتفاق الطائف هدفه اعادة الثقة للبنان ووجوده على الخريطة العالمية ولكن لم نحسن تطبيقه ولسنا في أزمة نظام أو حكم، نحن في أزمة عدم فهم لفلسفة الطائف جراء عدم احترام الدستور
الوزير السابق الدكتور خالد قباني لـ "عشرين 30": اتفاق الطائف هدفه اعادة الثقة للبنان ووجوده على الخريطة العالمية ولكن لم نحسن تطبيقه ولسنا في أزمة نظام أو حكم، نحن في أزمة عدم فهم لفلسفة الطائف جراء عدم احترام الدستور
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LBCI News Lebanon
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