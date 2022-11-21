الوزير السابق الدكتور خالد قباني لـ "عشرين 30": اتفاق الطائف هدفه اعادة الثقة للبنان ووجوده على الخريطة العالمية ولكن لم نحسن تطبيقه ولسنا في أزمة نظام أو حكم، نحن في أزمة عدم فهم لفلسفة الطائف جراء عدم احترام الدستور