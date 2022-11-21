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21 تشرين الثاني 2022 - 15:41
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الوزير السابق الدكتور خالد قباني لـ "عشرين 30": اتفاق الطائف هدفه اعادة الثقة للبنان ووجوده على الخريطة العالمية ولكن لم نحسن تطبيقه ولسنا في أزمة نظام أو حكم، نحن في أزمة عدم فهم لفلسفة الطائف جراء عدم احترام الدستور

الوزير السابق الدكتور خالد قباني لـ "عشرين 30": اتفاق الطائف هدفه اعادة الثقة للبنان ووجوده على الخريطة العالمية ولكن لم نحسن تطبيقه ولسنا في أزمة نظام أو حكم، نحن في أزمة عدم فهم لفلسفة الطائف جراء عدم احترام الدستور Lebanon, news ,lbci ,أخبار قباني,خالد,الدكتور,السابق,الوزير,
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الوزير السابق الدكتور خالد قباني لـ &quot;عشرين 30&quot;: اتفاق الطائف هدفه اعادة الثقة للبنان ووجوده على الخريطة العالمية ولكن لم نحسن تطبيقه ولسنا في أزمة نظام أو حكم، نحن في أزمة عدم فهم لفلسفة الطائف جراء عدم احترام الدستور
Lebanon News
 
 
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