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21 تشرين الثاني 2022 - 16:16
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حرب لـ "عشرين 30": لم يتم التنازل عن صلاحيات رئيس الجمهورية لمصلحة طائفة أخرى بل حصل تنازل عن صلاحيات للرئيس لم يكن يمارسها

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حرب لـ &quot;عشرين 30&quot;: لم يتم التنازل عن صلاحيات رئيس الجمهورية لمصلحة طائفة أخرى بل حصل تنازل عن صلاحيات للرئيس لم يكن يمارسها
Lebanon News
 
 
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