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21 تشرين الثاني 2022 - 16:16
21/11/2022 16:16:41
حرب لـ "عشرين 30": لم يتم التنازل عن صلاحيات رئيس الجمهورية لمصلحة طائفة أخرى بل حصل تنازل عن صلاحيات للرئيس لم يكن يمارسها
حرب لـ "عشرين 30": لم يتم التنازل عن صلاحيات رئيس الجمهورية لمصلحة طائفة أخرى بل حصل تنازل عن صلاحيات للرئيس لم يكن يمارسها
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