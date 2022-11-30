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30 تشرين الثاني 2022 - 06:12
30/11/2022 06:12:40
ميشال معوض: المؤسسات تقفل أبوابها والبطالة إلى ازدياد والانهار بدأ بسبب سوء إدارة السلطة الحاكمة
ميشال معوض: المؤسسات تقفل أبوابها والبطالة إلى ازدياد والانهار بدأ بسبب سوء إدارة السلطة الحاكمة
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LBCI News Lebanon
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