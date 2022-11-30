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30 تشرين الثاني 2022 - 06:12
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ميشال معوض: المؤسسات تقفل أبوابها والبطالة إلى ازدياد والانهار بدأ بسبب سوء إدارة السلطة الحاكمة

ميشال معوض: المؤسسات تقفل أبوابها والبطالة إلى ازدياد والانهار بدأ بسبب سوء إدارة السلطة الحاكمة Lebanon, news ,lbci ,أخبار أبوابها,تقفل,المؤسسات,معوض,ميشال,
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ميشال معوض: المؤسسات تقفل أبوابها والبطالة إلى ازدياد والانهار بدأ بسبب سوء إدارة السلطة الحاكمة
Lebanon News
 
 
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