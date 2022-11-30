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30 تشرين الثاني 2022 - 06:29
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معوض : موقفي تجاه ميقاتي غير مرتبط بدعمه لسليمان فرنجية وأنا لا أربط مواقفي بالحسابات السياسية

معوض : موقفي تجاه ميقاتي غير مرتبط بدعمه لسليمان فرنجية وأنا لا أربط مواقفي بالحسابات السياسية Lebanon, news ,lbci ,أخبار ميقاتي,تجاه,موقفي,معوض,
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معوض : موقفي تجاه ميقاتي غير مرتبط بدعمه لسليمان فرنجية وأنا لا أربط مواقفي بالحسابات السياسية
Lebanon News
 
 
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