آخر الأخبار
30 تشرين الثاني 2022 - 06:29
30/11/2022 06:29:13
معوض : موقفي تجاه ميقاتي غير مرتبط بدعمه لسليمان فرنجية وأنا لا أربط مواقفي بالحسابات السياسية
معوض : موقفي تجاه ميقاتي غير مرتبط بدعمه لسليمان فرنجية وأنا لا أربط مواقفي بالحسابات السياسية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار ميقاتي,تجاه,موقفي,معوض,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً