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05 كانون الأول 2022 - 04:19
05/12/2022 04:19:10
درغام للـLBCI: الورقة البيضاء هي تعبير عن رأي وموقف معيّن الى حين تبلور فكرة التوصل الى مرشح توافقيّ والثنائيّ الشيعي يرفض النقاش سوى باسم فرنجيّة حتى الساعة
درغام للـLBCI: الورقة البيضاء هي تعبير عن رأي وموقف معيّن الى حين تبلور فكرة التوصل الى مرشح توافقيّ والثنائيّ الشيعي يرفض النقاش سوى باسم فرنجيّة حتى الساعة
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