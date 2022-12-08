بدء الجلسة التاسعة من انتخاب رئيس للجمهورية بغياب النواب سليم الصايغ، سيمون ابي رميا ، ياسين ياسين، وضاح صادق، الياس بو صعب، ستريدا جعجع، نعمت افرام، طه ناجي، علي عسيران، ملحم رياشي، هاغوب بقرادونيان