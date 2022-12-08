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08 كانون الأول 2022 - 05:08
08/12/2022 05:08:06
بدء الجلسة التاسعة من انتخاب رئيس للجمهورية بغياب النواب سليم الصايغ، سيمون ابي رميا ، ياسين ياسين، وضاح صادق، الياس بو صعب، ستريدا جعجع، نعمت افرام، طه ناجي، علي عسيران، ملحم رياشي، هاغوب بقرادونيان
بدء الجلسة التاسعة من انتخاب رئيس للجمهورية بغياب النواب سليم الصايغ، سيمون ابي رميا ، ياسين ياسين، وضاح صادق، الياس بو صعب، ستريدا جعجع، نعمت افرام، طه ناجي، علي عسيران، ملحم رياشي، هاغوب بقرادونيان
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LBCI News Lebanon
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