آخر الأخبار
20 كانون الأول 2022 - 11:00
Back

وزيرة الخارجية الفرنسية تدعو إلى "الإفراج الفوري" عن "الرهائن" الفرنسيين في إيران

وزيرة الخارجية الفرنسية تدعو إلى "الإفراج الفوري" عن "الرهائن" الفرنسيين في إيران Lebanon, news ,lbci ,أخبار تدعو,الفرنسية,الخارجية,وزيرة,
episodes
وزيرة الخارجية الفرنسية تدعو إلى &quot;الإفراج الفوري&quot; عن &quot;الرهائن&quot; الفرنسيين في إيران
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً