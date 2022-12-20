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20 كانون الأول 2022 - 11:00
20/12/2022 11:00:50
وزيرة الخارجية الفرنسية تدعو إلى "الإفراج الفوري" عن "الرهائن" الفرنسيين في إيران
وزيرة الخارجية الفرنسية تدعو إلى "الإفراج الفوري" عن "الرهائن" الفرنسيين في إيران
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LBCI News Lebanon
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