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03 كانون الثاني 2023 - 16:26
03/01/2023 16:26:01
نصار لـ "حوار المرحلة": الاسماء التي نسمع بها لرئاسة الجمهورية تستحق ذلك واؤيد وصول فرنجية وايضا باسيل وازعور من الاشخاص الكفوئين اما قائد الجيش لديه المواصفات اللازمة لكنني ضد إدخال السياسة بالجيش والمشكلة بتعديل الدستور
نصار لـ "حوار المرحلة": الاسماء التي نسمع بها لرئاسة الجمهورية تستحق ذلك واؤيد وصول فرنجية وايضا باسيل وازعور من الاشخاص الكفوئين اما قائد الجيش لديه المواصفات اللازمة لكنني ضد إدخال السياسة بالجيش والمشكلة بتعديل الدستور
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LBCI News Lebanon
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