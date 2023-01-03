نصار لـ "حوار المرحلة": الاسماء التي نسمع بها لرئاسة الجمهورية تستحق ذلك واؤيد وصول فرنجية وايضا باسيل وازعور من الاشخاص الكفوئين اما قائد الجيش لديه المواصفات اللازمة لكنني ضد إدخال السياسة بالجيش والمشكلة بتعديل الدستور