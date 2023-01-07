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07 كانون الثاني 2023 - 12:30
07/01/2023 12:30:28
معلومات الـLBCI: استقالة ملوك محرز رئيسة رابطة التعليم الثانوي من منصبها جاء بعد اعلانها قرار العودة الى التعليم من دون موافقة اعضاء الرابطة والهيئة الإدارية
معلومات الـLBCI: استقالة ملوك محرز رئيسة رابطة التعليم الثانوي من منصبها جاء بعد اعلانها قرار العودة الى التعليم من دون موافقة اعضاء الرابطة والهيئة الإدارية
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