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15 كانون الثاني 2023 - 15:47
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بيرم لـ"الأحد مع ماريو": هناك تساؤلات كبيرة حول دور المنظمات الدولية وعدم الرغبة في اعادة النازحين السوريين وانا حددت 126 وظيفة محصورة باللبنانيين لكن يتمّ الالتفاف على القرار

بيرم لـ"الأحد مع ماريو": هناك تساؤلات كبيرة حول دور المنظمات الدولية وعدم الرغبة في اعادة النازحين السوريين وانا حددت 126 وظيفة محصورة باللبنانيين لكن يتمّ الالتفاف على القرار Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,بيرم,
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بيرم لـ&quot;الأحد مع ماريو&quot;: هناك تساؤلات كبيرة حول دور المنظمات الدولية وعدم الرغبة في اعادة النازحين السوريين وانا حددت 126 وظيفة محصورة باللبنانيين لكن يتمّ الالتفاف على القرار
Lebanon News
 
 
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