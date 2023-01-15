بيرم لـ"الأحد مع ماريو": هناك تساؤلات كبيرة حول دور المنظمات الدولية وعدم الرغبة في اعادة النازحين السوريين وانا حددت 126 وظيفة محصورة باللبنانيين لكن يتمّ الالتفاف على القرار