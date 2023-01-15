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15 كانون الثاني 2023 - 15:47
15/01/2023 15:47:24
بيرم لـ"الأحد مع ماريو": هناك تساؤلات كبيرة حول دور المنظمات الدولية وعدم الرغبة في اعادة النازحين السوريين وانا حددت 126 وظيفة محصورة باللبنانيين لكن يتمّ الالتفاف على القرار
بيرم لـ"الأحد مع ماريو": هناك تساؤلات كبيرة حول دور المنظمات الدولية وعدم الرغبة في اعادة النازحين السوريين وانا حددت 126 وظيفة محصورة باللبنانيين لكن يتمّ الالتفاف على القرار
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