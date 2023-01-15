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15 كانون الثاني 2023 - 16:08
15/01/2023 16:08:39
محمد شقير لـ"الأحد مع ماريو": المعاش التقاعدي الالزامي يحتاج الى قانون ونعمل عليه ومن الاساسيّ ان نحافظ على صندوق الضمان الاجتماعي
محمد شقير لـ"الأحد مع ماريو": المعاش التقاعدي الالزامي يحتاج الى قانون ونعمل عليه ومن الاساسيّ ان نحافظ على صندوق الضمان الاجتماعي
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LBCI News Lebanon
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