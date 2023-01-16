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16 كانون الثاني 2023 - 10:48
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عقيص من الرملة البيضاء: لسنا بمواجهة لا مع القوى الامنية ولا مع القضاء مهما اخطأ بحقنا بل مشكلتنا بالسياسة والغرف المغلقة التي تريد ان تطمس الحقيقة

عقيص من الرملة البيضاء: لسنا بمواجهة لا مع القوى الامنية ولا مع القضاء مهما اخطأ بحقنا بل مشكلتنا بالسياسة والغرف المغلقة التي تريد ان تطمس الحقيقة Lebanon, news ,lbci ,أخبار لسنا,البيضاء,الرملة,عقيص,
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عقيص من الرملة البيضاء: لسنا بمواجهة لا مع القوى الامنية ولا مع القضاء مهما اخطأ بحقنا بل مشكلتنا بالسياسة والغرف المغلقة التي تريد ان تطمس الحقيقة
Lebanon News
 
 
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