ميقاتي: مطمئن للايام المقبلة للوصول الى حل وارادة اللبناني أكبر من اي مشكلة ومصرّ على الحياة ووزارة السياحة خير برهان

رفع مستوى التأهب في قواعد أميركية عديدة في أوروبا

رفع مستوى التأهب في قواعد أميركية عديدة في أوروبا

اللجنة الخماسية ستُعاود تحركها قريبًا لكن لا خطوة جديدة لها بعد (الجمهورية)