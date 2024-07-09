إسرائيل تعلن مقتل شخصين في الجولان في سقوط صواريخ من لبنان

الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في مناطق عدة بالجليل الأعلى

الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في مناطق عدة بالجليل الأعلى

لابيد: لا يمكن استمرار الحرب إلى الأبد ولا يمكن تجنيد الاحتياط طويلا واقتصادنا لا يتحمل