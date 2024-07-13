مسؤول في حماس: من قتلوا في خان يونس كانوا مدنيين والهجوم يمثل تصعيدًا خطيرًا ويظهر أن إسرائيل غير مهتمة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار

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