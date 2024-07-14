ترامب على منصة تروث سوشال: ندعو الله من أجل شفاء المصابين ونحمل في قلوبنا ذكرى المواطن الذي قُتل بطريقة مروعة وأتطلع للتحدث لأمتنا العظيمة هذا الأسبوع من ويسكونسن

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