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o
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o
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ترامب على منصة تروث سوشال: ندعو الله من أجل شفاء المصابين ونحمل في قلوبنا ذكرى المواطن الذي قُتل بطريقة مروعة وأتطلع للتحدث لأمتنا العظيمة هذا الأسبوع من ويسكونسن
آخر الأخبار
2024-07-14 | 07:47
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ترامب على منصة تروث سوشال: ندعو الله من أجل شفاء المصابين ونحمل في قلوبنا ذكرى المواطن الذي قُتل بطريقة مروعة وأتطلع للتحدث لأمتنا العظيمة هذا الأسبوع من ويسكونسن
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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