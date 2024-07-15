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o
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o
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وزارة الصحة في غزة: استشهاد 38664 فلسطينيا وإصابة 89097 في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول
آخر الأخبار
2024-07-15 | 06:16
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وزارة الصحة في غزة: استشهاد 38664 فلسطينيا وإصابة 89097 في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول
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