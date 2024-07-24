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التحكم المروري: اندلاع حريق بالجزيرة الوسطية على اوتوستراد جونية قرب جسر السراي والعمل جار على اخمادها وتسهيل السير في المحلة
آخر الأخبار
2024-07-24 | 01:38
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التحكم المروري: اندلاع حريق بالجزيرة الوسطية على اوتوستراد جونية قرب جسر السراي والعمل جار على اخمادها وتسهيل السير في المحلة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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