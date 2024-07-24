رئيس الوزراء البريطاني: نريد مسارا نحو حل الدولتين تكون فيه إسرائيل آمنة إلى جانب فلسطين ذات سيادة

المستشار الألماني: نرفض عنف المستوطنين في الضفة الغربية وفرضنا عقوبات على مستوطنين محددين

المستشار الألماني: نرفض عنف المستوطنين في الضفة الغربية وفرضنا عقوبات على مستوطنين محددين

حزب الله يبث لقطات من طائرة مسيرة يقول إنها لقاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية على بعد نحو 50 كيلومترا جنوبي الحدود اللبنانية