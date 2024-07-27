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o
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أكسيوس نقلا عن وزير الخارجية الإسرائيلي: نقترب من لحظة حرب شاملة ضد حزب الله ولبنان
آخر الأخبار
2024-07-27 | 14:34
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أكسيوس نقلا عن وزير الخارجية الإسرائيلي: نقترب من لحظة حرب شاملة ضد حزب الله ولبنان
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